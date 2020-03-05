Театр 2.0 или Современные технологии на театральной сцене

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5 марта 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели», Вероника Мечкивская ]

3d реконструкция чайка, фото: соцсети

Применение различных визуальных эффектов на театральной сцене привлекает всё больше зрителей и восторженных взглядов. Необыкновенные режиссёрские решения – добавление 3D эффекта, использование интерференции волн – голографии или компьютерной графики и виртуальной реальности – новый шаг театральной деятельности.

Зарождение новой постановки на сцене отнимает много сил, нервов и времени. Порой из-за нехватки времени и желания ускорить процесс подготовки декораций или вовсе их замены, режиссёры прибегают к процессу визуализации различных объектов в проекте. Именно такой ход был применён в мюзикле «Са-ша|Alex» в концертном зале «Известие Hall» в 2019 году. Живое выступление 16 артистов было переплетено воедино с 3D изображениями, голографическими декорациями на огромном экране размером с боксерский ринг. Мюзикл получил огромное количество положительных отзывов не только за игру артистов, но и за визуальные эффекты масштабного шоу.

Ещё одно довольно масштабное голографическое представление на театральной сцене – это лазерное изображение американской певицы Уитни Хьюстон, которая умерла в 2012 году. Её голограмма начала гастрольный тур, на которых “она” исполнит свои лучшие хиты, в том числе «I will always love you», который стал её визитной карточкой. Довольно необычно и то, что “певица” меняет сценические костюмы, танцует и общается со зрительным залом. Поклонники творчества Уитни Хьюстон рады такой инновации, поскольку они могут снова оказаться на концерте любимой исполнительницы и испытать прежние эмоции, но другие считают, что данная идея оскорбительна и неуместна, поскольку она оскорбляет память поп-исполнительницы. На проектирование и создание визуальной фигуры певицы ушло несколько лет, над ней трудились лучшие программисты Америки, которые ранее уже разрабатывали объёмные изображения американского музыканта Роя Орбисона и британской певицы Эми Уайнхаус.

Делая акцент на 3D визуализации спектакля можно смело упомянуть постановку «Осуждение Фауста» режиссера Петера Штайна в Большом театре в Москве. Все декорации не только связаны между собой, но и создают иллюзию многослойности, которая позволяет сэкономить количество используемого материала и создать уникальную постановку на сцене, а игра света и теней в этом прекрасно помогает.

Сегодня 17% театров уже отказались от материальных декораций и используют только визуальное внедрение в спектаклях, и 67% используют современные технологии частично. Очень важно, что с помощью технологии видеопроецирования создаётся трёхмерная графика высокого уровня, которая легко и достойно смотрится на совершенно пустой сцене. Яркое взаимодействие современности и театра с долгой историей было представлено в новой версии оперы «Аида» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Благодаря визуализации спектакль был дополнен фрагментами акробатических номеров с использованием световых технологий и мультимедийности.

Но нельзя забывать о том, что больше всего внимания на театральной сцене должен получать актер, а современные визуальные эффекты дополняют режиссерскую задумку. Ключевым героем всё равно останется человек и его театральный образ. И это главное и вечное в сценическом действии.