Челябинск стал победителем голосования за фестиваль «Культурный код»

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4 марта 2020, 00:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Южноуральцы стали победителями всероссийского голосования за выбор площадки для проведения фестиваля уличного искусства «Культурный код».

Как сообщали «Аргументы недели», мероприятия фестиваля развернутся на трех российских площадках. За право проведения фестиваля боролись несколько регионов, в лидеры вышли Челябинская область (141 307 голосов), Республика Татарстан (138 706 голосов) и Ставропольский край (136 440 голосов). Голосование проводилось на площадке «Россия — страна возможностей».

Как сообщают организаторы, в настоящий момент результаты голосования направлены для проверки на накрутки в специальную службу «ВКонтакте». Напомним, что в регионы победители съедутся известные художники, их рисунки будут изображены на фасадах домов.