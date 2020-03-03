Зачем в Челябинске проводить фестиваль граффити

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3 марта 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Тимур Абдуллаев, граффити-художник

Известный мастер граффити обратился к челябинцам с просьбой проголосовать за проведение в нашем городе фестиваля «Культурный код».

Имя художника Тимура Абдуллаева известно многим челябинцам: его граффити украшают многие объекты Челябинска - дома, поликлиники, торговые центры. Более 50 граффити он нарисовал бесплатно, в рамках проекта «Яркий город».

В последний день голосования за проведение фестиваля «Культурный код» Тимур обратился к южноуральцам с просьбой выбрать Челябинск. Фестиваль будет проходить на трех площадках, возможно, одной из них станет Челябинск.

«Я очень надеюсь, что «Культурный код» пройдет в Челябинске, я даже написал организаторам письмо с предложением помощи, - отметил Тимур Абдуллаев. - Если в наш город приедут художники стрит-арта с мировым именем, то это будет здорово. Надеюсь, организаторы обратят внимание на местных художников. В прошлом году мы пытались добиться разрешения на разрисовку больших фасадов, сделать самостоятельно это очень трудно».

Напомним, голосование проводится на площадке «Россия — страна возможностей».