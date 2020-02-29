Актриса Алина Покровская празднует 80-летие

Актриса театра и кино Алина Покровская в субботу, 29 февраля, празднует юбилей. С 80-летием знаменитую артистку поздравил сегодня утром премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Политик отметил, что для Покровской, несмотря на множество незабываемых ролей в кино, главным в жизни является Театр Российской Армии, на сцене которого актриса блистает многие годы. Мишустин добавил, что для каждого спектакля артистка находит особую тональность и завораживает публику.

Напомним, Алина Покровская снималась в картинах "Офицеры", "Трое в лодке, не считая собаки", "Государственный преступник" и других. Она также сыграла множество запоминающихся ролей в театре.