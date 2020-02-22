Народная артистка РСФСР Алина Покровская о предстоящем юбилее и воспоминаниях о Донецке

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22 февраля 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото с kino-teatr.ru

На праздничном концерте в честь грядущего 50-летия фильма «Офицеры» собрались главные герои киноленты: Василий Лановой, Алина Покровская, Александр Воеводин. Исполнившая роль Любы Трофимовой легендарная артистка театра Российской Армии Алина Станиславовна Покровская 29 февраля будет отмечать свой 80-летний юбилей. Мы пообщались с актрисой в преддверии праздника.



- Алина Станиславовна, Вы были совсем молодой актрисой, когда Вам предложили роль в «Офицерах». Что вы почувствовали?



- Я увидела замечательный сценарий Бориса Васильева, мне захотелось сыграть такую роль. В это время в театре я уже репетировала Васильева – «А зори». И была знакома с такими ролями, как сельская учительница или сельский врач. В этом сценарии меня привлекло то, что охватывался длинный жизненный период героини - от юности до зрелости. Конечно, я была очень рада, когда предложили. Правда, меня не сразу утвердили, ну, эту историю я уже рассказывала.



- У Вас скоро крупный юбилей. Как будете отмечать?



- Я буду играть роль в одном из своих спектаклей. Я, слава Богу, в силе, и у меня шесть спектаклей в театре, которые всё ещё идут. Причем в двух из них у меня есть вторые рабочие составы, а в остальных четырех – нет, это именно мои спектакли. Я этому очень рада. Больше всего я люблю театр. Поэтому для меня это такой праздник - в свой юбилей играть на сцене с любимыми партнерами.



- Вы в детстве не обижались, что Ваш день рождения выпал на 29 февраля – можно праздновать только в високосный год?



- Нет, я не обижалась. Правда, моя мама испугалась, что у меня будет так редко день рождения. Она уговорила медсестру записать дату рождения двадцать восьмого. Поэтому все знают, что я родилась двадцать девятого, а в паспорте у меня записано двадцать восьмое.



- Это забавно. Скажите, Вы родились в Донецке?



- Да. Я родилась в Донецке.



-Какие-то родственники, друзья у Вас там остались?



-У меня там осталась сестра. Я в Донецке почти не жила, была там только набегами. Я - дитя войны, родилась под бомбами. Во время эвакуации мы с мамой и её младшей сестрой поехали в город Фрунзе. Мама потом пела по фронтовым бригадам в Чимкенте от Чимкентской филармонии. Во Фрунзе был медицинский институт, который мамина сестра заканчивала экстерном. Младшая сестра моей мамы для меня как вторая мама. Сейчас их, к сожалению, уже нет. До 1944 года я жила с маминой младшей сестрой. Затем война откатилась к границе, и она ушла на войну - была врачом на фронте..

Я осталась на какое-то время с мамой, но она работала, очень часто концертировала. В 1944 году мама отправила меня к бабушке в Донецк, а сама поступала в Москве к Дунаевскому. Из детства в Донецке я, конечно, мало что помню. В 1944 году мне было четыре года. Бабушка тогда меня возила к родственникам в деревню - подкормить. Затем в 1945 году я вернулась в Москву. У меня как-то должны были быть гастроли в Донецке, но я не поехала, как раз тогда сын родился. А в другой раз меня пригласили от одного издания под восьмое марта, они делали портреты тех, кто родился в Донецке. И я поехала в короткую командировку на два дня. Пыталась найти дом, где я родилась и жила вместе с мамой и бабушкой, но дома уже не было. Я хотела найти театр-студию, в котором мама работала, но и его не нашла, вместо него – заправка.. В итоге портрет мне сделали и проводили, я уехала.



- Следите за ситуацией в Донецке?



- Конечно, я слежу. Это ужасно.. Там у меня живет сестра, дочь маминого старшего брата. Ей уже за девяносто, она врач - рентгенолог, осталась там с сыном. То, что происходит - это просто свинство и безобразие.



Мария Капустина



