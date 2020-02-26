В Челябинской области стартует театральный марафон к 75-летию Победы

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26 февраля 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

С 4 марта по 29 апреля стартует гастрольный марафон театральных постановок «Огонь Победы». Акция проводится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Спектакли покажут в тех муниципалитетах, где нет своих театров.

Театры Челябинской области посетят 18 муниципалитетов, где покажут трогательные истории военных лет. По данным министерства культуры региона, в акции участвуют практически все областные и муниципальные театры — 14 учреждений, которые представят спектакли на военную тематику.

Так, уже 4 марта челябинский театр “Манекен” покажет в детской школе искусств Карабаша спектакль “Василий Теркин”. Это постановка по одноименной поэме Александра Твардовского. В текущем репертуаре театра этого спектакля нет — его покажут специально к 75-летию Победы.

Марафон “Огонь победы” проводится при поддержке Губернатора Челябинской области и Министерства культуры региона. Билеты предоставляются управлениями по культуре городов — участников марафона.

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