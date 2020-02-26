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Эксперт рассказал о нестыковках в официальной версии гибели музыканта Виктора Цоя

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Эксперт рассказал о нестыковках в официальной версии гибели музыканта Виктора Цоя
Виктор Цой, Russian Look
Подполковник полиции, следователь Станислав Рыбчинский сообщил о нестыковках в официальной версии гибели знаменитого музыканта, лидера рок-группы "Кино" Виктора Цоя. Артист погиб 15 августа 1990 года.
 
Согласно официальной версии гибели Цоя, он заснул за рулем своего автомобиля, вследствие чего машина столкнулась с автобусом на трассе Слока – Талси.
 
Рыбчинский подчеркнул, что описанные в официальной схеме обстоятельства ДТП не сходятся с версией о том, что 28-летний музыкант мог уснуть за рулем. По словам эксперта, обычно спящий человек резко съезжает вправо. В случае с Цоем речь идет о том, что автомобиль резко вильнул влево. Это свидетельствует о том, что водитель среагировал на появление препятствия.
ЕТ

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