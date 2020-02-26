Эксперт рассказал о нестыковках в официальной версии гибели музыканта Виктора Цоя

Подполковник полиции, следователь Станислав Рыбчинский сообщил о нестыковках в официальной версии гибели знаменитого музыканта, лидера рок-группы "Кино" Виктора Цоя. Артист погиб 15 августа 1990 года.

Согласно официальной версии гибели Цоя, он заснул за рулем своего автомобиля, вследствие чего машина столкнулась с автобусом на трассе Слока – Талси.