ПЁТР НАЛИЧ ЗОВЁТ В VEGAS CITY HALL

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26 февраля 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Петр Налич - популярный певец и автор песен. Сочиняет и поёт песни в стиле, который сам характеризует как «весёлые бабури». В 2010 году он представил Россию на конкурсе «Евровидение». Видеоклип на песню «Гитар» вошёл в Топ-20 самых популяных российских клипов портала YouTube в ноябре 2007-го. Эта композиция признана лучшей песней Рунета 2007 года. Певец стал первым в российской музыкальной индустрии, кто выпустил в альбом «Радость простых мелодий» в интернете. Пятого марта в Vegas City Hall состоится «Большой весенний концерт» Петра Налича. Перед этим знаменательным событием обозреватель «Аргументов недели» пообщался с артистом.

- Пётр, какие сюрпризы ожидают зрителя на «Большом весеннем

концерте»?

- Прежде всего, это премьеры. Причём очень разные. Особенно хочу выделить две песни из цикла «Обработки песен Русского Севера», за которые я получил первую премию композиторского конкурса «Партитура будущего». Это будут контрастные вещи: одна веселая, другая - задумчивая, лирическая. Также будет три премьеры, относящиеся к новому альбому «Морра», который мы сейчас как раз доделываем.

- Какие подарки вы дарите своим женщинам на 8 марта?

- Ну, я надеюсь, что весь концерт будет большим подарком всем женщинам, которые придут в Vegas City Hall 5 марта. Впрочем, хочется верить, что и мужчины воспримут этот концерт так же празднично.

- Расскажите о новом альбоме «Отражения в лужах».

- «Отражения в лужах» - это наш последний опубликованный альбом. Там, как мне сейчас, спустя год, кажется, я разрабатывал некие сентиментальные закоулки своей души или подсознания, как кому удобней трактовать. Отголоски самых первых шагов в музыке сквозь, не побоюсь этого научного термина, призму современных музыкальных навыков и представлений. Но смотреть хочется не назад, а вперед. Наверное, это свидетельствует о том, что я ещё пока, скорее, ребёнок, чем старик. А впереди - новый альбом «Морра». Там будет что-то новое, свежее, интересное. Так мне представляется.

- Какие самые значимые события произошли в вашей жизни в 2019 году?

- Важной вехой был саундтрек к медиа-проекту Romanovs100, за который я получил приз на Нью-Йоркском фестивале 2019 New York Festivals TV&Film Awards. Этому я, конечно, рад. Еще я впервые сделал саундтрек к полнометражному фильму. Картина называется «Зови меня дрозд». Романтичный фильм про подростков, режиссёр Павел Мирзоев. Это была большая сложная работа, в ходе которой меня и режиссёра кидало от оркестрового звучания к минималистичному. От авангарда к чему-то простому, фолковому. Сейчас мне кажется, что всё это было здорово, но в процессе работы порой просто опускались руки. Получилось, вроде, хорошо. Но воспоминания ещё слишком свежи, чтобы говорить о том, что получилось, более-менее объективно и отстранённо.

- Пётр, где гастролировали за последнее время? Какой был самый запоминающийся концерт на гастролях?

- Вообще у нас довольно большой коллектив, я даже называю его «оркестр». Это отчасти так. Ездим в большие города России, иногда в другие страны. С точки зрения наблюдателя, наши гастроли все на одно лицо. Мы не напиваемся в дым и не угоняем милицейских машин. И запоминаются мне те или иные особенно удачные моменты исполнения. Или неудачные.

- Какие зрители приходят на ваши концерты?

- Самые разные. Взрослые, пожилые, дети… Главное для меня, что все эти люди очень хорошо и тонко чувствуют музыку. Знают её. Разбираются в поэзии. Хотя я и не поэт, но «поэтизма» в моей музыке много.

- Почему выбрали именно Vegas City Hall?

- Очень давно хотел выступить именно в этом зале. Все говорят, что там очень крутой звук. Вот, надеюсь, все это оценят, так как музыка у нас разная. Есть и сложные вещи, требующие очень хорошего звукового оборудования.

- С какими коллективами сотрудничали при написании альбомов?

- Вместе с оркестром «Новая Россия» мы записывали кроссоверный альбом «Песни о любви и родине». Это великолепный коллектив. Надеюсь, ещё с ними посотрудничать. В остальном я обычно приглашаю отдельных музыкантов на конкретную запись.

- Какую музыку сами слушаете?

- Самую разную. Старую, новую. Сложную, простую. Радио, в основном. Всегда интересно: не знаешь, что прозвучит в ту или иную минуту.

- Пётр, чего вы ждёте от концерта 5 марта?

- Жду хорошего настроя. Жду хорошего звука. Внимательных слушателей.