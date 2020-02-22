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Стало известно, когда на экраны выйдет новый эпизод культового сериала "Друзья"

, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Pressroom

Стало известно, когда на экраны выйдет новый эпизод культового сериала
кадр из сериала "Друзья", Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net
Стало известно, когда выйдет новый эпизод культового сериала "Друзья". Недавно стало известно, что все шесть актеров ситкома согласились собраться вместе, чтобы предстать перед зрителями.
 
Эпизод выйдет на экраны уже в мае текущего года. В нем снимутся все звезды "Друзей" – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Режиссером серии станет Бен Уинстон.
 
Напомним, сериал выходил с 1994 по 2004 год. Было выпущено 10 сезонов, состоящих из 236 серий. Ситком и актеры получили множество наград, среди которых шесть престижных премий "Эмми" и даже "Золотой глобус".
 
 
 
 
 
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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)21 Фев 2020 в 2:04 PST

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