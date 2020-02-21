Трамп возмущен победой фильма производства Южной Кореи на

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на митинге в Колорадо в четверг выразил возмущение в связи с тем, что южнокорейский фильм "Паразиты" получил премию "Оскар" в этом году.

"Что за черт?" – задался вопросом Трамп и отметил, что у США достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, а киноакадемия дала им награду за лучший фильм. Американский лидер призвал высоко оценивать великие американские фильмы и привел в качестве примера "Унесенные ветром" и "Бульвар Сансет".