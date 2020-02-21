Все новости >>

//Культура 13+

Трамп возмущен победой фильма производства Южной Кореи на "Оскаре"

, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Трамп возмущен победой фильма производства Южной Кореи на
президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на митинге в Колорадо в четверг выразил возмущение в связи с тем, что южнокорейский фильм "Паразиты" получил премию "Оскар" в этом году.

"Что за черт?" – задался вопросом Трамп и отметил, что у США достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, а киноакадемия дала им награду за лучший фильм. Американский лидер призвал высоко оценивать великие американские фильмы и привел в качестве примера "Унесенные ветром" и "Бульвар Сансет".

Напомним, лента "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

ЕТ

//картина дня

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что сейчас есть основания полагать: люди с большими доходами должны больше налогов платить. До 2024 года система…

В мире

В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24

В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24

В Сети появились видеозаписи, свидетельствующие, что протурецкие боевики в провинции Идлиб на северо-западе Сирии пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 с помощью ПЗРК.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Подмосковье и Ижевске полиция задержала одиннадцать предполагаемых участников криминальной группы, которые за три месяца украли с банковских карт примерно 200 граждан…

//новости ан

//новости ан

Предложенные поправки к Конституции позволят повысить доверие граждан ко всей системе публичного управления и обеспечат развитие диалога между обществом и властью.

//новости ан

//новости ан

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала инициативу главы Сургута Вадима Шувалова, который предложил своим заместителям ездить на работу на общественном транспорте.

Девушка-украинка, эвакуированная из Китая, поблагодарила соотечественников за "гостеприимство" и захотела "поменять национальность". По слухам, "к эвакуированным…

//новости ан

На Украине эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса украинцев разместили в санатории в поселке Новые Санжары. Жители Полтавской области при приезде…