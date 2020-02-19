Мир глазами матери

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19 февраля 2020, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]

Спектакль Московского Губернского театра «Сердце матери» по пьесе Карела Чапека предлагает взглянуть на мир глазами матерей. Премьера состоится 4 и 5 марта на Большой сцене театра. Режиссер спектакля Анна Горушкина.

Драма «Мать» стала итогом творчества писателя. Карел Чапек написал свою пьесу в 1938 году, когда Чехия, как и вся Европа, была в отчаянном положении: она боролась и с внутренними, и с внешними проблемами, набирал силу третий рейх. Пацифистский и антифашистский месседж произведения делали его особенно актуальным в переломные эпохи, когда весь мир оказывался на грани мировой войны. Но, как это часто бывает с произведениями искусства, пьеса гораздо сложнее и глубже, чем ее самый «верхний» актуальный слой, и позволяет множество трактовок.

В спектакле Московского Губернского театра на первый план выходит противостояние двух миропониманий – мужского и женского, разрушающего и созидающего начала. В центре истории – судьба семьи, судьба Матери, которая теряет своих близких, одного за другим. Сыновья жертвуют своей жизнью во имя общего блага: ради испытания новой вакцины, которая спасет тысячи людей, ради технического прогресса, ради победы своих идеалов… Но Мать не может понять и принять, что существуют цели и идеалы, которые стоят жизни ее детей. По сути, это противостояние восходит к традиционному для эпохи классицизма конфликту между чувством и долгом, который наиболее ярко воплотил в своих произведениях французский драматург Пьер Корнель. Не зря двоим из персонажей пьесы, близнецам, Чапек дал имена Петр и Корнель, словно подчеркивая неразрешимость и трагичность конфликта между самыми близкими людьми.

В самые непростые времена, когда кажется, что рушится весь мир, и брат идёт на брата, Мать пытается уберечь семью, уберечь своих сыновей. Ведь в мире нет ничего сильнее, чем материнская любовь. Она начинается с первым биением сердца ребенка, но никогда не заканчивается. И даже пережив самую страшную потерю, сердце матери продолжает любить и вести бесконечный диалог с теми, кого уже нет в живых. Задает вопросы – и не находит ответа. Дозволено ли спасать одну жизнь ценою другой? Почему самые лучшие должны умирать? И разве есть что-нибудь более ценное, чем человеческая жизнь?

«В пьесе «Мать» есть важный момент, считает режиссер Анна Горушкина, - один из сыновей говорит, что для того, чтобы в стране воцарился мир, необходимо, чтобы кто-то победил. Но мать возражает ему: если бы все думали о семье, о своих родных и близких, – не надо было бы никого побеждать. Если бы люди умели вести диалог и слышать друг друга, не нужно было бы убивать. Пока мы, матери, сопротивляемся агрессии, войне, мы спасаем этот мир.

Мне бы хотелось, чтобы через спектакль люди ответили для себя на свои вопросы. Как сделать так, чтобы был мир, чтобы люди могли общаться друг с другом, как остановить стремление нашего мира к самоуничтожению? Но, безусловно, мне хочется сохранить надежду на свет в конце, на то, что все придет к гармонии, что мы можем все изменить.

В спектакле есть ироничная реплика: «Есть за что умереть, не так ли?» Вот хочется наоборот, - чтобы всегда было, ради чего жить».

В спектакле заняты актеры театра: Елена Доронина (Мать), Григорий Фирсов /Александр Фролов (Отец), Евгений Гомоной/Михаил Шилов (Ондра), Алексей Веретин (Иржи), Андрей Щеткин (Корнель), Андрей Исаенков /Данил Иванов (Петр), Кирилл Новышев /Василий Серегин (Тони), Владимир Балдов (Дед), Елена Киркова / Елена Хабарова (Прекрасная незнакомка)