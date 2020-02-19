Все новости >>

//Культура 13+

Мир глазами матери

, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]

Мир глазами матери

Спектакль Московского Губернского театра «Сердце матери» по пьесе Карела Чапека предлагает взглянуть на мир  глазами матерей. Премьера состоится 4 и 5 марта  на Большой сцене театра. Режиссер спектакля Анна Горушкина.

Драма «Мать» стала итогом творчества писателя. Карел Чапек написал свою пьесу в 1938 году, когда Чехия, как и вся Европа, была в отчаянном положении: она боролась и с внутренними, и с внешними проблемами, набирал силу третий рейх. Пацифистский и антифашистский месседж произведения делали его особенно актуальным в переломные эпохи, когда весь мир оказывался на грани мировой войны. Но, как это часто бывает с произведениями искусства,  пьеса гораздо сложнее и глубже, чем ее самый «верхний» актуальный слой, и позволяет множество трактовок. 

В спектакле Московского Губернского театра на первый план выходит противостояние двух миропониманий – мужского и женского, разрушающего и созидающего начала. В центре истории – судьба семьи, судьба Матери, которая теряет своих близких, одного за другим. Сыновья жертвуют своей жизнью во имя общего блага: ради испытания новой вакцины, которая спасет тысячи людей, ради технического прогресса, ради победы своих идеалов… Но Мать не может понять и принять, что  существуют цели и идеалы,  которые стоят жизни ее детей. По сути, это противостояние  восходит к традиционному для эпохи классицизма конфликту между чувством и долгом, который наиболее ярко воплотил в своих произведениях французский драматург Пьер Корнель. Не зря двоим из персонажей пьесы, близнецам,  Чапек дал имена Петр и Корнель, словно подчеркивая неразрешимость и трагичность конфликта между самыми близкими людьми.

В самые непростые времена,  когда кажется, что рушится весь мир, и брат идёт на брата, Мать пытается уберечь семью, уберечь своих сыновей. Ведь в мире нет ничего сильнее, чем материнская любовь. Она  начинается с первым биением сердца ребенка, но никогда не заканчивается. И даже пережив самую страшную потерю,  сердце матери продолжает любить и вести бесконечный диалог с теми, кого уже нет в живых. Задает вопросы – и не находит ответа. Дозволено ли спасать одну жизнь ценою другой? Почему самые лучшие должны умирать? И разве есть что-нибудь более ценное, чем человеческая жизнь?  

«В пьесе «Мать» есть важный момент, считает режиссер Анна Горушкина, - один из сыновей говорит, что для того, чтобы в стране воцарился мир, необходимо, чтобы кто-то победил. Но мать возражает ему: если бы все думали о семье, о своих родных и близких, – не надо было бы никого побеждать. Если бы люди умели вести диалог и слышать друг друга, не нужно было бы убивать. Пока мы, матери, сопротивляемся агрессии, войне, мы спасаем этот мир.
Мне бы хотелось, чтобы через спектакль люди ответили для себя на свои вопросы. Как сделать так, чтобы был мир, чтобы люди могли общаться друг с другом, как остановить стремление нашего мира к самоуничтожению? Но, безусловно, мне хочется сохранить надежду на свет в конце, на то, что все придет к гармонии, что мы можем все изменить. 

В спектакле есть ироничная реплика: «Есть за что умереть, не так ли?» Вот хочется наоборот, - чтобы всегда было, ради чего жить». 

В спектакле заняты актеры театра: Елена Доронина (Мать), Григорий Фирсов /Александр Фролов (Отец), Евгений Гомоной/Михаил Шилов (Ондра), Алексей Веретин (Иржи), Андрей Щеткин (Корнель), Андрей Исаенков /Данил Иванов (Петр), Кирилл Новышев /Василий Серегин (Тони), Владимир Балдов (Дед), Елена Киркова / Елена Хабарова (Прекрасная незнакомка)

ГА

//картина дня

Политика

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Вечером в среду, 19 февраля, стало известно, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ.

Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной. По данному вопросу высказался некоторое время назад киевский эксперт Руслан Бортник.

Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актер и режиссер Бен Аффлек сделал откровенное признание о разводе со своей коллегой Дженнифер Гарнер. Мужчина подчеркнул, что трещина в их браке возникла исключительно…

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга расторг трудовой договор с главным врачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым. Об этом в среду сообщили…

//новости ан

//новости ан

Комитет ГД по госстроительству и законодательству в среду отклонил поправку депутатов фракции ЛДПР, которые предложили заменить слово "Президент" на "Верховный Правитель"…

В шести регионах России прошли операции по задержанию топ-менеджеров крупных корпораций, участвовавших в махинациях по нацпроекту. Среди задержанных – 2 управленца…

Павел Прилучный снимается в новом фильме. И чтобы соответствовать образу, российскому актеру катастрофически необходимо сбросить лишний вес, что дается ему с большим…

//новости ан

Актриса Елена Сафонова написала открытое письмо президенту России. Поводом для обращения к Путину послужила ужасающая ситуация с защитой животных в современной России…

//новости ан