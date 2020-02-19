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В сети появились снимки Нео и Тринити из новой части "Матрицы"

, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Independent

В сети появились снимки Нео и Тринити из новой части
кадр из фильма "Матрица", Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net
В сети появились снимки, на которых запечатлены Нео и Тринити из четвертой части фильма "Матрица". В настоящий момент работа над продолжением культовой картины проводится в Сан-Франциско.
 
На снимках запечатлены Киану Ривз в роли Нео и Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити, сидящие на мотоцикле. Мужчина одет в черный плащ, у него длинные волосы, а женщине сохранили культовую прическу героини и ее фирменную кожаную куртку.
 
Отметим, что детали сюжета новой части "Матрицы" пока не разглашаются. Известно, что в съемках также задействованы Нил Патрик Харрис и Джада Пинкетт-Смит.
 
 
 
 
 
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Публикация от Vinícius Lee (@viniciusleejkd)18 Фев 2020 в 9:11 PST

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