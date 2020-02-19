В сети появились снимки Нео и Тринити из новой части

В сети появились снимки, на которых запечатлены Нео и Тринити из четвертой части фильма "Матрица". В настоящий момент работа над продолжением культовой картины проводится в Сан-Франциско.

На снимках запечатлены Киану Ривз в роли Нео и Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити, сидящие на мотоцикле. Мужчина одет в черный плащ, у него длинные волосы, а женщине сохранили культовую прическу героини и ее фирменную кожаную куртку.