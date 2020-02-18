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Ушла из жизни 15-летняя звезда фильма Disney

, 11:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Ушла из жизни 15-летняя звезда фильма Disney
свеча, pixabay.com
Во вторник, 18 февраля, стало известно, что из жизни ушла 15-летняя актриса фильма Disney. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет о девочке из Уганды по имени Никита Валигва.
 
Отмечается, что в 2016 году медики обнаружили у Валигвы рак мозга, сообщает Радио Sputnik. Через год лечения у юной актрисы наступила ремиссия, но чуть позже у девочки выявили еще одну опухоль, которая в конечном итоге привела к смерти.
 
Отметим, что Никита Валигва прославилась благодаря съемках в фильме студии Disney "Королева из Катве", в котором рассказывается о знаменитой шахматистке из Уганды Фионе Мутези.
 
 
 
 
 
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