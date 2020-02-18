Композитор Геннадий Гладков празднует 85-летие

Напомним, Геннадий Гладков написал музыку к картинам "Джентльмены удачи", "Формула любви", "Обыкновенное чудо", "Человек с бульвара Капуцинов", мультфильмам "Малыш и Карлсон", "По следам бременских музыкантов", "Ну, погоди!", "Точка, точка, запятая... " и многим другим.