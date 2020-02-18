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//Культура 13+
Композитор Геннадий Гладков празднует 85-летие
18 февраля 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Культура 13+
18 февраля 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
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Виктор Мартынюк
Елена Середа
Игорь Черский
Ульяна Меньшикова
Владимир Зыков
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Мария Дегтерева
Американские средства массовой информации предупредили Белоруссию о «российской угрозе». Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад…
Политика
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Стала известна информация о «резкой активизации» Вооруженных сил Украины на луганском фронте. Об этом говорится…
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Сегодня, 17 февраля, президент Латвии Эгил Левитс созвал совещание…
Комиссия правительства РФ не поддержала законопроект, по которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря.
Перечислены первые признаки, свидетельствующие о появлении злокачественного новообразования в желудке человека. По данному вопросу проконсультировали…
Обнародовано «новое пророчество Ванги» о глобальной катастрофе, которая должна произойти 22 февраля 2020-го. Соответствующие сообщения распространили…
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Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Народная милиция непризнанной ЛНР сегодня утром предприняла попытку наступления на позиции Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию распространил в интернете…
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для депутатов крайне важно как можно быстрее принять законодательную инициативу президента.
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Обычно, если дело касается ЖКХ, то доброго слова от жильцов сложно услышать. Вечные проблемы: необходим ремонт крыши (лестницы, лифтов, дверей), непомерные поборы…
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Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией. Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных…
Обозначены симптомы инфаркта миокарда, которые нередко маскируются под другие заболевания. Соответствующую информацию озвучили специалисты в сфере здравоохранения…
Бывший муж знаменитой актрисы Эвелины Бледанс удивил поклонников серьезными переменами в жизни. Александр Семин, согласно последним данным, женился на своей возлюбленной…
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев поможет перевезти граждан нескольких стран, в том числе России, из Китая из-за распространения нового типа коронавируса.
То ли деньги, то ли товар. Криптовалюта – это все еще «не пойми что» для мирового законодательства. Ее правовой статус, как и, соответственно, механизм контроля…
Служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни один зенитно-ракетный комплекс «Бук», который мог сбить малайзийсикий Boeing, выполнявший рейс МН17 в 2014 году.
Известный российский телеведущий Владимир Познер заявил, что в России необходимо ввести «Закон о профилактике домашнего насилия». По его словам, депутаты постоянно…
Общество
Судья Конституционного суда России Константин Арановский заявил, что Россия является жертвой Советского Союза и не должна считаться правопреемницей…
Общество
Число зараженных коронавирусом выросло до 73336 человек. Умерли от инфекции – 1874 заболевших, выздоровели – 12837. Вместе с этим ситуация в мире напоминает чернушную…
Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг выразил RT благодарность за проект #ПочтаПобеды, за возможность связаться с ветеранами ВОВ. Он также поблагодарил советский народ…
Белоруссия в будущем повторит судьбу Украины и превратится во враждебное Российской Федерации государство. С соответствующим прогнозом выступил Олег Бондаренко…
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На днях рэпер Тимати продемонстрировал у себя в Instagram часы «Richard Mille 056 Jean Todt» за 96 миллионов рублей. Это Limited Edition: точно таких же часов всего…
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Жаркое из блогов
По данным Службы военной разведки и безопасности страны, рейс пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были…
Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко рассказал, сколько денег ежемесячно теряют российские туроператоры из-за вспышки коронавируса…
У жительницы Москвы с банковского счета пропали 1,5 миллиона рублей после звонка лжесотрудника банка. Соответствующую информацию предоставил во вторник, 18 февраля…
Сотрудники полиции задержали в Подмосковье подозреваемого в серии краж автомобилей известных корейских и японских марок. Злоумышленником оказался ранее судимый 33-летний…
Врач травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, как избежать преждевременного старения суставов. По его словам, в первую очередь, на их состояние негативно влияет…
Знаменитый композитор, народный артист России Геннадий Гладков во вторник, 18 февраля, празднует 85-летие. С юбилеем музыканта сегодня поздравил президент Российской…
Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя решение компании Samsung.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выдвинула идею о разрешении продажи алкоголя через сайт госуслуг. Это предлагается сделать с использованием данных Единой…
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Считается, что некоторые кошачьи имена благотворно действуют на энергетику дома и человека. Но знатоки уверяют, что негативной атмосфере даже самое чудесное имя кошки…
Американская корпорация Apple приняла решение ограничить мировые поставки iPhone из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Болезнь вызвала сложности…
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Интервью
17 февраля 2020 г. на территории Кронштадтского форта «Великий князь Константин» под Петербургом, начался первый день съемок полнометражного художественного фильма «ФАУ…
Главврач больницы "Учан", расположенной в китайском городе Ухане во вторник, 18 февраля, скончался от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Данную информацию…
Американские ученые провели ряд экспериментов и нашли способ снизить тяжесть неизлечимой жировой болезни печени на 75 процентов. К решению проблемы со здоровьем следует…
Известный российский телеведущий Леонид Якубович рассказал о неприятной ситуации, которая произошла в кинотеатре «Октябрь» с его коллегой Дмитрием Дибровым. Отмечается…
Напавший в минувшее воскресенье на прихожан во время утренней службы в храме Святителя Николая 26-летний житель Липецка заявил членам ОНК, что не принимал «никаких…
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Самый богатый человек в мире, глава компании Amazon Джефф Безос выделил 10 миллиардов долларов на "спасение Земли". Он принял решение создать фонд для борьбы…
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Белоруссию ожидают такие же тяжелые времена, как и Украину, если она захочет быть независимым государством. По его словам…
Знаменитый российский телеведущий Иван Ургант вечером в минувший понедельник, 17 февраля, в рамках телевизионной передачи пошутил про слова своего отца – актера Андрея…
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Сейчас «золотой паспорт» Мальты обходится соискателю в 650 тысяч евро, однако парламентарии считают, что механизм выдачи гражданства Мальты необходимо ужесточить.
В понедельник, 17 февраля, в Москве экстренно госпитализировали знаменитого телеведущего Дмитрия Диброва. Известно, что знаменитость потерял сознание в кинотеатре…
В понедельник, 17 февраля, в 21.40 по местному времени (20.40 мск) на автодороге Старая Полтавка – Палласовка в Волгоградской области произошло столкновение легкового…
Со стороны Франции есть предложения, адресованные России по части европейской безопасности. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам…
Известная российская актриса, Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в больнице. Актриса известна по таким фильмам, как «Морозко», «Неуловимые мстители»…
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Происшествия
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в душе Главного госпиталя министерства внутренних дел скончался 85-летний ветеран органов внутренних дел.…