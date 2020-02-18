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Композитор Геннадий Гладков празднует 85-летие

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Композитор Геннадий Гладков празднует 85-летие
фортепиано, pixabay.com
Знаменитый композитор, народный артист России Геннадий Гладков во вторник, 18 февраля, празднует 85-летие. С юбилеем музыканта сегодня поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.
 
Глава государства подчеркнул, что Гладков в полной мере реализовал свой яркий и самобытный талант и состоялся как замечательный композитор, автор музыки к фильмам и мультфильмам, а также театральным постановкам.
 
Напомним, Геннадий Гладков написал музыку к картинам "Джентльмены удачи", "Формула любви", "Обыкновенное чудо", "Человек с бульвара Капуцинов", мультфильмам "Малыш и Карлсон", "По следам бременских музыкантов", "Ну, погоди!", "Точка, точка, запятая... " и многим другим.
 
 
 
 
 
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Публикация от МКК Новое Время (@mkk_novoe_vremya)4 Фев 2020 в 4:23 PST

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