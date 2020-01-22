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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Культура 13+

Актриса Валентина Талызина празднует юбилей

, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

Актриса Валентина Талызина празднует юбилей
актриса Валентина Талызина, Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
В среду, 22 января, народная артистка РСФСР Валентина Талызина празднует юбилей. С 85-летием знаменитую актрису и любимицу публики сегодня поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.
 
Глава государства отметил, что Талызина подарила ценителям искусства целую галерею самобытных и глубоких актерских работ, а также вписала немало ярких строк в историю отечественных кинематографа и театра. Путин пожелал Валентине Илларионовне здоровья, вдохновения и творческих успехов.
 
Напомним, Валентина Талызина сыграла запоминающиеся роли в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Гостья из будущего", "Зигзаг удачи". Также зрители любят ее героинь в спектаклях "Петербургские сновидения", "Дядюшкин сон", "Последняя жертва" и многих других.
 
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