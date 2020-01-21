Дмитрий Харатьян отметит 60-летний юбилей

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21 января 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Дмитрий Харатьян, Bridge of Arts Press Office/globallookpress.com

Главный гардемарин страны, актер Дмитрий Харатьян отмечает 21 января свой 60-й день рождения. По словам знаменитости, он планирует отметить юбилей «с размахов», провести тур и пригласить «больших гостей».

«… юбилей я отмечаю концертом в Санкт-Петербурге, а в феврале выступлю в Кремле. Это очень престижная и большая площадка, и гости у меня тоже будут большие: и Лещенко, и Антонов, и Боярский … У меня сейчас такая эйфория, приятные хлопоты, но они творческие все равно», - поделился актер.

Харатьян добавил, что активно занимается своим здоровьем, делает зарядку и старается держать себя в хорошей физической форме. Актер отметил. что него есть «своя выработанная формула».

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