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Ушел из жизни режиссер Георгий Шенгелая

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Ушел из жизни режиссер Георгий Шенгелая
свеча, pixabay.com

В понедельник стало известно, что народный артист Грузии, известный кинорежиссер Георгий Шенгелая ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом заявили в "Национальном центре кинематографии Грузии".

Источник подтвердил, что Шенгелая скончался в Грузии. О других деталях случившегося в киноцентре сказать не смогли.

Напомним, Георгий Шенгелая сначала являлся актером киностудии "Грузия фильм", а затем стал режиссером. Он снял картины "Алавердоба", "Мелодии Верийского квартала", "Пиросмани", "Все хотят любви", "Ехал поезд", "Хареба и Гогиа" и другие. 

Он также являлся супругом народной артистки Грузинской ССР и Армянской ССР Софико Чиаурели.

ЕТ

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