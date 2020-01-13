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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Культура 13+

Умер снявший фильм "Приключения Электроника" режиссер Константин Бромберг

, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Умер снявший фильм
фото: Константин Бромберг, wikipedia.org

Известный российский сценарист и режиссер Михаил Идов сообщил, что советский режиссер Константин Бромберг скончался в Соединенных Штатах на 81-м году жизни.

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«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника» … часть истории российского кино», - написал сценарист в Facebook.

Идов рассказал, что его родители близко общались с режиссером, сам же он видел его пару раз, когда жил у них в Детройте. Сценарист отметил, что в США Бромберг кино не занимался, а просто «жил и грезил какими-то удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров».

Константин Бромберг снял такие картины, как «Был настоящим трубачом», «Приключения Электроника», «Чародеи» и несколько выпусков юмористического киножурнала «Ералаш».

БА

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