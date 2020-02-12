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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Культура 13+

Знаменитая корейская актриса скончалась в возрасте 24 лет

, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Знаменитая корейская актриса скончалась в возрасте 24 лет
свеча, pixabay.com
В среду, 12 февраля, стало известно, что из жизни ушла знаменитая корейская актриса Го Су Юнг. Представители пиар-компании Story J Company сообщили, что женщина скончалась в возрасте 24 лет.
 
Источники отмечают, что Го Су Юнг давно боролась с заболеванием, однако не уточняют, с каким именно. Известно, что актриса была похоронена еще в минувшее воскресенье, 9 февраля, но объявить о трагедии ее представители решили лишь сейчас.

Го Су Юнг родилась 24 апреля 1995 года. Она стала популярной после съемок в корейском фэнтези-сериале "Гоблин" и триллере "Лжесвидетельство Соломона".

 

 
 
 
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Публикация от 스토리제이컴퍼니 (@storyjcompany)11 Фев 2020 в 3:01 PST

ЕТ

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