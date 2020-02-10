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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Зюганов назвал политическим решение не давать «Оскара» фильму Тарантино «Однажды в… Голливуде»

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Зюганов назвал политическим решение не давать «Оскара» фильму Тарантино «Однажды в… Голливуде»
фото из соцсети

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов удивлен, что фильм «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино никак не оценило жюри главной кинопремии США «Оскар».

Победители кинопремии стали известны в ночь на понедельник, 10 февраля.
Фильм «Однажды в Голливуде» не получил «Оскара» ни за лучший оригинальный сценарий, ни лучшую режиссуру, ни в номинации «фильм года». «Конечно,«на вкус, на цвет товарищей нет», но, полагаю, что решение жюри политически ангажировано в пользу либерального лобби», - высказался по этому поводу Геннадий Зюганов, написав пост в Твиттер.

Награду за лучший иностранный фильм и режиссерскую работу взял  фильм «Паразиты» и режиссер Пон Чжун Хо,

ИЧ

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