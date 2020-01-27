Что известно об актрисе Татьяне Чердынцевой, снявшейся в роли ученицы Вольфа Мессинга

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27 января 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Чердынцева, фото из личного архива

Актриса Татьяна Черданцева снялась в роли ученицы Вольфа Мессинга, получившего известность по выступлениям с предсказаниями. Сериал "Ученица Мессинга" показывает Первый канал.

Татьяна Черданцева играет роль Ольги, ученицы Мессинга. Мессинг - Юрий Беляев. 30-летняя актриса - уроженка Беларуси. Черданцева успела сняться почти в 90 фильмах.

У Татьяны есть сестра Анастасия. В Минске родители девочек старались дать им разностороннее воспитание. Сёстры занимались в разных кружках. Татьяна училась в музыкальной школе игре на фортепьяно, училась петь. Помимо музыки Чердынцева танцевала, занималась верховой ездой, фехтованием, акробатикой.

Семилетнюю Таню заинтересовал театр. Девочка начала заниматься в детской студии при Национальном академическом большом театре.

Татьяна Чердынцева окончила колледж, актерское отделение, а потом Белорусскую государственную академию искусств.

Что происходит сейчас в белорусском кино, актриса рассказала в интервью "Аргументам недели".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Чердынцева (@tatyana_cherdyntseva)23 Янв 2020 в 7:04 PST