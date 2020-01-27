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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Вдову Андрея Миронова госпитализировали в Москве

, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал Mash

Вдову Андрея Миронова госпитализировали в Москве
фото: Лариса Голубкина, Anatoly Lomokhov /globallookpress.com

Стало известно, что российскую актрису, вдову народного артиста РСФСР Андрея Миронова Ларису Голубкину положили в московскую больницу после жалобы на здоровье. Отмечается, что 79-летняя знаменитость проходит тщательное обследование. 

Уточняется, что актриса находится под наблюдением врачей несколько дней в терапевтическом отделении. По предварительным данным, у Голубкиной гипертония, высокое давление сохраняется.

Актриса известна по фильмам «Место встречи изменить нельзя» и «Трое в лодке, не считая собаки».

Ранее сообщалось, что ушедшую из жизни в 2011 году актрису Людмилу Гурченко сделают ведущей нового телешоу. 

БА

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