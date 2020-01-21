Наследство актера Владимира Зельдина поделили через три года после его кончины

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21 января 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Владимир Зельдин, Anatoly Lomohov/Russian Look

Наследство российского актера Владимира Зельдина поделили лишь через три года после его кончины. Народный артист СССР, почетный гражданин Тамбовской области ушел из жизни 31 октября 2016 года.

Зельдину был 101 год, однако он не позаботился о том, кому после его смерти достанется двухкомнатная квартира в Москве стоимостью 12 миллионов рублей. У Владимира Михайловича не было детей, поэтому право обладать жилплощадью имела его супруга – Иветта Капралова. Женщина пережила мужа на три месяца, но успела переписать имущество на своего сводного брата.

Дальний родственник Зельдина – его внучатый племянник Игорь – не согласился с таким решением. Между двумя мужчинами началась настоящая борьба за квартиру. В конечном итоге племянник актера отступил, вследствие чего единственным обладателем недвижимости стал сводный брат Капраловой.

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