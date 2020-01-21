Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Культура 13+

Наследство актера Владимира Зельдина поделили через три года после его кончины

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Наследство актера Владимира Зельдина поделили через три года после его кончины
Владимир Зельдин, Anatoly Lomohov/Russian Look

Наследство российского актера Владимира Зельдина поделили лишь через три года после его кончины. Народный артист СССР, почетный гражданин Тамбовской области ушел из жизни 31 октября 2016 года.

Зельдину был 101 год, однако он не позаботился о том, кому после его смерти достанется двухкомнатная квартира в Москве стоимостью 12 миллионов рублей. У Владимира Михайловича не было детей, поэтому право обладать жилплощадью имела его супруга – Иветта Капралова. Женщина пережила мужа на три месяца, но успела переписать имущество на своего сводного брата.

Дальний родственник Зельдина – его внучатый племянник Игорь – не согласился с таким решением. Между двумя мужчинами началась настоящая борьба за квартиру. В конечном итоге племянник актера отступил, вследствие чего единственным обладателем недвижимости стал сводный брат Капраловой.

Читайте также:

1. Памятник актеру Владимиру Зельдину открыли в его родном городе

ЕТ

//картина дня

В мире

Снайпер ДНР обвинил Стрелкова в возможной причастности к ликвидации командиров ополчения

Снайпер ДНР обвинил Стрелкова в возможной причастности к ликвидации командиров ополчения

Игорь Стрелков, бывший министр обороны Донецкой народной республики, мог быть причастен к ликвидации лидеров ополчения в Славянске. Это следует из заявлений снайпера ДНР Деяна Берича, ставшего собеседником СМИ.

Молдова и Украина с апреля закроют границу для жителей Приднестровья. Депутаты парламента республики Молдова предложили запретить на законодательном уровне своим гражданам посещать Приднестровье. Это создаёт дополнительную напряжённость в регионе.

Молдова и Украина с апреля закроют границу для жителей Приднестровья. Депутаты парламента республики Молдова предложили…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Сети смеются, экс-премьер министр России Дмитрий Медведев отписался от официального аккаунта правительства в соцсети Instagram. После отставки с поста премьера он решил…

Светлана Бондарчук взволновала фолловеров, опубликовав пляжные фото. Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука отдыхает на Мальдивах с женихом. Харченко и опубликовал…

//новости ан

Манипуляции людьми через социальные медиа могут достигнуть невиданных масштабов в связи с удешевлением и более широким распространением новых технологий. Об этом пишет…

Дональд Трамп никогда не был в Коми, и уж точно не пробовал местных гамбургером. Но владельцы одного из местных ресторанов уже и не знали, как зазвать посетителей…

//новости ан

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин ответил американскому журналисту, предложившему его воспитаннице Елизавете Туктамышевой сменить спортивное гражданство. Филип…

//новости ан

//новости ан

Сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС) из Новосибирска Дмитрий Чухрий похвалился в соцсети, что может себе позволить вместо автомобильного омывателя пользоваться виски…

Москвич, видимо, перепутал компьютерную игру с реальностью, где оружие решает все и устроил стрельбу в одном из кафе города. Он решил, что официанты зомби в игре…

//новости ан

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о новых стратегических беспилотниках Североатлантического альянса. Дроны будут летать над территорией стран…

//новости ан

//новости ан

Известный блогер рассказала о преследователе. Больше года неизвестный мужчина следил за ней в социальных сетях, писал сообщения, и она не знала, что делать, ведь в России…

//новости ан

В Екатеринбурге в понедельник, 20 января, кондуктор высадила школьницу из троллейбуса на мороз. 15-летней девочке не хватило на билет одного рубля. В столице Урала…