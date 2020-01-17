Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева

Композитор Игорь Николаев в пятницу, 17 января, празднует юбилей. С 60-летием деятеля культуры сегодня поздравил президент России Владимир Путин, который отметил щедрый музыкальный талант артиста.

Глава государства отметил, что Игорь Николаев успешно реализовал свой творческий потенциал, а также состоялся как композитор и поэт. Владимир Путин отметил, что талант музыканта снискал ему искреннюю, непреходящую любовь поклонников эстрадного искусства.