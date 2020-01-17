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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Культура 13+

Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева
Игорь Николаев, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Композитор Игорь Николаев в пятницу, 17 января, празднует юбилей. С 60-летием деятеля культуры сегодня поздравил президент России Владимир Путин, который отметил щедрый музыкальный талант артиста.
 
Игорь Николаев назвал Наташу Королеву

Игорь Николаев назвал Наташу Королеву "важным этапом своей жизни"

 
Глава государства отметил, что Игорь Николаев успешно реализовал свой творческий потенциал, а также состоялся как композитор и поэт. Владимир Путин отметил, что талант музыканта снискал ему искреннюю, непреходящую любовь поклонников эстрадного искусства.
 
Президент России пожелал композитору здоровья, а также неиссякаемого вдохновения.
 
ЕТ

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Общество

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Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

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