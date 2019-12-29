Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Народную артистку России, художественного руководителя "Современника" Галину Волчек похоронили в воскресенье, 29 декабря, на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Подчеркивается, что похороны Галины Борисовны завершились только что. Волчек нашла вечный покой рядом с могилой своего друга и коллеги Марка Захарова.

Напомним, худрук театра "Современник" ушла из жизни в минувший четверг в возрасте 86 лет. У Галины Волчек возникли осложнения из-за воспаления легких. Александр Ширвиндт ранее заявил, что кончина деятеля культуры является невосполнимой потерей.