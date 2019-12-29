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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
Галина Волчек, Genrietta Peryan/Global Look Press
Народную артистку России, художественного руководителя "Современника" Галину Волчек похоронили в воскресенье, 29 декабря, на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
 
Подчеркивается, что похороны Галины Борисовны завершились только что. Волчек нашла вечный покой рядом с могилой своего друга и коллеги Марка Захарова.
 
Напомним, худрук театра "Современник" ушла из жизни в минувший четверг в возрасте 86 лет. У Галины Волчек возникли осложнения из-за воспаления легких. Александр Ширвиндт ранее заявил, что кончина деятеля культуры является невосполнимой потерей.
ЕТ

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