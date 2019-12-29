"Великая, родная, близкая", - Алла Пугачева и Кристина Орбакайте простились с Галиной Волчек

Знаменитая певица Алла Пугачева простилась с народной артисткой, худруком театра "Современник" Галиной Волчек. Примадонна написала пост, посвященный Галине Борисовне, в Инстаграм. Пугачева и Волчек дружили.
Галина Борисовна очень любила детей, она считала детьми и внуками детей артистов своего театра. Алла Борисовна опубликовала фото Галины Волчек со своими младшими детьми двойняшками Гарри и Лизой. "Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу", - написала Примадонна.
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Старшая дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте играла в спектакле "Двое на качелях". Ее пригласила вместо Чулпан Хаматовой Галина Борисовна.
"Спасибо, Моя дорогая, Галина Борисовна, за подаренное мне счастье находиться, творить, играть рядом с Вами. Спасибо за вашу любовь и доверие. Вы всегда в моём сердце. Я ещё не могу поверить, что не смогу больше вас обнять", - написала Кристина в соцсети. Кристина выразила "самые глубочайшие соболезнования Денису" - сыну Волчек Денису Евстигнееву.
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