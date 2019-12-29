Стало известно о последнем желании Галины Волчек

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29 декабря 2019, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Актуальные новости

Галина Волчек, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Актёры театра "Современник" рассказали о последнем желании Галины Борисовны Волчек. Художественный руководитель "Современника" хотела, чтобы работа театра продолжалась.

Сегодня похоронят Галину Волчек. Прощание в театре "Современник"

Галина Борисовна просила, чтобы как можно быстрее нашли ей преемника, который взял бы на себя все ее дела, - сообщает издание "Актуальные новости".

Ранее в театральных кругах говорили, что после ухода Галины Волчек ее может сменить актер Сергей Гармаш. Как полагают его коллеги, он такой же противоречивый и спорный, как Волчек.

Галина Волчек после окончания вуза снималась в кино. В 1971 года стала режиссером "Современника", а позже художественным руководителем театра. Она почти полвека была главным человеком театра, который создали выпускники школы-студии МХАТ.

Галина Волчек скончалась 26 декабря в больнице. 19 декабря ей исполнилось 86 лет. Причиной смерти назвали отек головного мозга и отек легких. Сегодня Волчек провожают в последний путь.

Актеры тетра считали Галину Борисовну второй мамой. "Я люблю Вас. Я всегда буду очень любить Вас. Все слова кажутся такими маленькими. ГБ. Галина Борисовна", - пишет актриса Светлана Иванова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svetlana Ivanova (@artistkaivanova)26 Дек 2019 в 11:59 PST

"ВОЛЧЕК ГАЛИНА БОРИСОВНА. Царствие небесное", - написал Дмитрий Песков, супруга которого Ольга Певцова (Дроздова) служит в "Современнике".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov)26 Дек 2019 в 3:19 PST

Недавно Гармаш и другие актеры "Современника" дали большое интервью "Аргументам недели".