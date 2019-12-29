Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Культура 13+

Стало известно о последнем желании Галины Волчек

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Актуальные новости

Стало известно о последнем желании Галины Волчек
Галина Волчек, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Актёры театра "Современник" рассказали о последнем желании Галины Борисовны Волчек. Художественный руководитель "Современника" хотела, чтобы работа театра продолжалась.

Сегодня похоронят Галину Волчек. Прощание в театре

Сегодня похоронят Галину Волчек. Прощание в театре "Современник"

Галина Борисовна просила, чтобы как можно быстрее нашли ей преемника, который взял бы на себя все ее дела, - сообщает издание "Актуальные новости".

Ранее в театральных кругах говорили, что после ухода Галины Волчек ее может сменить актер Сергей Гармаш. Как полагают его коллеги, он такой же противоречивый и спорный, как Волчек.

Галина Волчек после окончания вуза снималась в кино. В 1971 года стала режиссером "Современника", а позже художественным руководителем театра. Она почти полвека была  главным человеком театра, который создали выпускники школы-студии МХАТ.

Галина Волчек скончалась 26 декабря в больнице. 19 декабря ей исполнилось 86 лет. Причиной смерти назвали отек головного мозга и отек легких. Сегодня Волчек провожают в последний путь.

Актеры тетра считали Галину Борисовну второй мамой. "Я люблю Вас. Я всегда буду очень любить Вас. Все слова кажутся такими маленькими. ГБ. Галина Борисовна", - пишет актриса Светлана Иванова.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Svetlana Ivanova (@artistkaivanova)26 Дек 2019 в 11:59 PST

"ВОЛЧЕК ГАЛИНА БОРИСОВНА. Царствие небесное", - написал Дмитрий Песков, супруга которого Ольга Певцова (Дроздова) служит в "Современнике".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov)26 Дек 2019 в 3:19 PST

Недавно Гармаш и другие актеры "Современника" дали  большое интервью "Аргументам недели".

ИЧ

//картина дня

В мире

Пассажиры первого поезда Петербург - Севастополь включены в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Пассажиры первого поезда Петербург - Севастополь включены в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Несколько пассажиров первого поезда «Таврия», проехавших из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскму мосту, включены в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 тысяч 130 рублей в месяц. Сейчас МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей в месяц.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Как и предполагали "Аргументы недели", продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сделает громкое заявление после программы Андрея Малахова с бывшим…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Корона "Мисс Москва — 2019" принесла ее обладательнице - 23-летней выпускнице Российской таможенной академии Владлене Богомоловой не только счастливые минуты. На нее…

//новости ан

Известна пословица "дареному коню в зубы не смотрят". Но все хотят порадовать родным и близким подарком к Новому году, чтобы эта пословица не вспоминалась. И бегают…

//новости ан

Эксперт по вопросам развития лесопромышленного комплекса Дальнего Востока Юрий Трутнев заявил, что экспорт необработанной древесины снизился по итогам девяти месяцев…