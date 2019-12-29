Стало известно о последнем желании Галины Волчек

Актёры театра "Современник" рассказали о последнем желании Галины Борисовны Волчек. Художественный руководитель "Современника" хотела, чтобы работа театра продолжалась.
Галина Борисовна просила, чтобы как можно быстрее нашли ей преемника, который взял бы на себя все ее дела, - сообщает издание "Актуальные новости".
Ранее в театральных кругах говорили, что после ухода Галины Волчек ее может сменить актер Сергей Гармаш. Как полагают его коллеги, он такой же противоречивый и спорный, как Волчек.
Галина Волчек после окончания вуза снималась в кино. В 1971 года стала режиссером "Современника", а позже художественным руководителем театра. Она почти полвека была главным человеком театра, который создали выпускники школы-студии МХАТ.
Галина Волчек скончалась 26 декабря в больнице. 19 декабря ей исполнилось 86 лет. Причиной смерти назвали отек головного мозга и отек легких. Сегодня Волчек провожают в последний путь.
Актеры тетра считали Галину Борисовну второй мамой. "Я люблю Вас. Я всегда буду очень любить Вас. Все слова кажутся такими маленькими. ГБ. Галина Борисовна", - пишет актриса Светлана Иванова.
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"ВОЛЧЕК ГАЛИНА БОРИСОВНА. Царствие небесное", - написал Дмитрий Песков, супруга которого Ольга Певцова (Дроздова) служит в "Современнике".
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Недавно Гармаш и другие актеры "Современника" дали большое интервью "Аргументам недели".