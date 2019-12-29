Сегодня похоронят Галину Волчек. Прощание в театре

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29 декабря 2019, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня проводят в последний путь художенственного руководителя театра "Современник" Галину Волчек. Прощание в театре "Современник" начнется в 9 часов. Как уточнили представители "Современника", прощание с Галиной Борисовной начнется в 9 часов утра, гражданская панихида в 11.00. В 14 часов пройдут похороны на Новодевичьем кладбище.

Кто из знаменитостей умер в 2019 году

Народная артистка СССР, худрук театра "Современник" Галина Волчек умерла в четверг. 19 декабря ей исполнилось 86 лет.

В театре бльшое горе. Но в день прощания, состоятся все ранее заявленные спектакли. Это "Три товарища", "Пигмалион" и "Три сестры", которые в разные годы поставила Галина Волчек. "Во всем, что происходит на сцене, – огромная часть ее души, ее невероятного таланта. Каждый из вас, кто будет в эти вечера в зале, и каждый из нас, кто выйдет на сцену, соприкоснется с той невероятной любовью к людям, которую Галина Борисовна передавала через каждый актерский жест, каждую мизансцену. И в эти дни мы будем играть спектакли в честь Галины Волчек", - говорится в сообщении на сайте театра.

Но 30 декабря спектакль "С наступающим" отменят. "Считаем, что играть веселую новогоднюю комедию в такой ситуации невозможно", - пояснили в театре и объяснили, как сдать билеты.