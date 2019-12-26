Худрук театра

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26 декабря 2019, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

Галина Волчек, фото: Genrietta Peryan/globallookpress.com

В четверг, 26 декабря, в возрасте 86 лет скончалась художественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Волчек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

"Галина Борисовна скончалась", - сказали сегодня журналистам представители московского театра. Как отмечается, место и дата похорон художественного руководителя учреждения станут известны немного позднее.

Напомним, как ранее сообщали АН, во вторник, 24 декабря, народную артистку СССР экстренно госпитализировали с подозрением на воспаление легких. Позже стало известно, что состояние Волчек стабилизировалось.

Галина Волчек стала режиссером театра в 1971 году. Позднее заняла пост худрука. Российским и советским зрителям Волчек знакома по фильмам "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Дон Кихот" и "Осенний марафон".