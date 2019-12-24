Известный мультфильм оживает на театральных подмостках в Челябинске

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24 декабря 2019, 13:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Театр «Скарабей» приглашает на супер-премьеру «Новогодняя история игрушек». Каждому ребенку знаком западный мультик с участием легендарных Базза Лайтера, Вуди и Джесси. Это - ожившие игрушки мальчика Энди, которых здесь сыграют живые актеры!

Также детишки и их родители встретятся с персонажами русских сказок, озорной избушкой на курьих ножках, Дедом Морозом с его внучкой, которые подарят вам море ярких эмоций, веселых игр и пригласят на новогодний хоровод у праздничной елки, — об этом рассказали в администрации театра «Скарабей». Посмотреть «Новогоднюю историю игрушек» и оценить игру актеров получится в праздники, начиная с 21 декабря. Репертуарный план можно узнать на сайте театра кировец74.рф, забронировать билеты на chel.kassy.ru или купить перед спектаклем в кассах театра по адресу пр. Ленина, 5. Цена билетов 80-110 рублей. Ждем в гости!