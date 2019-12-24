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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Культура 13+

Режиссер Галина Волчек госпитализирована

, 08:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телепрограмма.pro

Режиссер Галина Волчек госпитализирована
Галина Волчек, фото: Genrietta Peryan/globallookpress.com

Театральный режиссер Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии в Москве. Известно, что накануне ночью худрук театра "Современник" стала жаловаться на боли в груди, пишет Teleprogramma.pro.

В пресс-службе театра рассказали, что пока ничего не знают о случившемся. Однако личный помощник звезды Розанна подтвердила проблемы со здоровьем: "Без комментариев. Она заболела. Подробности потом", - сказала она.

Согласно данным некоторых средств массовой информации, Галина Волчек вызывала скорую с жалобами на боли в груди. Прославленного режиссера доставили в больницу. Как отмечается, сейчас худрук находится в реанимации.

АС

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