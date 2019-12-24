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24 декабря 2019, 08:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телепрограмма.pro

Галина Волчек, фото: Genrietta Peryan/globallookpress.com

Театральный режиссер Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии в Москве. Известно, что накануне ночью худрук театра "Современник" стала жаловаться на боли в груди, пишет Teleprogramma.pro.

В пресс-службе театра рассказали, что пока ничего не знают о случившемся. Однако личный помощник звезды Розанна подтвердила проблемы со здоровьем: "Без комментариев. Она заболела. Подробности потом", - сказала она.

Согласно данным некоторых средств массовой информации, Галина Волчек вызывала скорую с жалобами на боли в груди. Прославленного режиссера доставили в больницу. Как отмечается, сейчас худрук находится в реанимации.