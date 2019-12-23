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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Культура 13+

Новогодний подарок от Губернского театра

, 16:30 [ «Аргументы Недели», ]

Новогодний подарок от Губернского театра

В канун новогодних праздников все дети ждут чудес. И они неизменно свершаются – иногда в виде желанных подарков под елкой, а иногда в виде ожившей сказки в Московском Губернском театре.

21 и 22 декабря Московский Губернский театр на малой сцене представил премьеру спектакля «ЩЕЛКУНЧИК» по мотивам сказки Э.Гофмана. Режиссер – Алла Решетникова, художник Дмитрий Ершов.

Пожалуй, нет в мире человека, который не был бы знаком с этой сказкой, - прежде всего, благодаря одноименному балету П.И.Чайковского, который стал во всем мире неотъемлемой частью рождественских и новогодних праздников. И, казалось бы, представить эту сказку вне балетных па и знаменитых мелодий Чайковского просто немыслимо, но в Губернском театре рискнули – и сюжет знаменитой сказки Гофмана ожил на драматической сцене, заиграв новыми красками. В спектакле есть и сказочные битвы с мышиным войском, и известная доля романтики в дуэте Мари и Щелкунчика, и много озорного юмора, который так любят дети, - и, конечно же, атмосфера предновогоднего волшебства.



Декорации постановки, выполненные талантливым художником Дмитрием Ершовым, напоминают старые рождественские открытки. К открыткам и иллюстрациям вековой давности отсылают и образы игрушек Мари и Фрица – солдатиков, кукол и обаятельного плюшевого медведя. У актеров сложный, продуманный до мелких штрихов грим (художник по гриму – Ольга Сомова), отточенный пластический рисунок (хореогрф Анна Гилунова), благодаря чему кажется, что куклы и солдатики из детской комнаты оживают прямо на глазах. И у каждого - своя яркая индивидуальность!


«Щелкунчик» – это красивая рождественская сказка, с чудесами и победой добра над злом, история о добре, человеколюбии и милосердии. Не важно, к кому проявлено это чувство, как ты внешне выглядишь, попадаешь ты под общий ряд красавцев или нет, — отметила режиссер спектакля Алла Решетникова. - Ведь красота – она внутри. Мы попытались создать спектакль, в котором классические каноны этой сказки воплощены современными средствами и театральным языком. Это такое напоминание всем зрителям о том, что  новогодние праздники – это традиционный повод для доброго семейного торжества, в котором главное топливо «домашнего очага» – наша любовь. Это и есть настоящее Рождественское чудо!»



История о доброй девочке Мари и заколдованном юноше, победившем Мышиного короля,  - лучший новогодний подарок для детей и родителей. Красочные костюмы, декорации и мультимедийные 3D-проекции перенесут маленьких зрителей в волшебный мир Гофмана, а поучительный сюжет сказки еще раз напомнит, что по-настоящему красивыми нас делает не привлекательная внешность, а сострадание, смелость и доброта.

Ждем вас в театре 25, 26, 27, 28, 30, 31 декабря, 6, 7, 8 января. Начало в 12.00 и 15.00 (малая сцена).

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