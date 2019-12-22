Во Франции простились с всемирно известной актрисой Анной Кариной

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22 декабря 2019, 11:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

актриса Анна Карина, Keystone Press Agency/ZUMAPRESS.com

В минувшую субботу, 21 декабря, деятели французского искусства и любители кино простились с всемирно известной актрисой Анной Кариной. Женщина скончалась 14 декабря в Париже в возрасте 79 лет.

В последний путь Анну Карину проводили актрисы Джейн Биркин, Леа Сейду, Марийон Котийяр, министр культуры Франции Франк Риестер и многие другие.

Траурная церемония прощания прошла в церкви на территории парижского кладбища Пер-Лашез. Родным актрисы соболезнования направил президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, Анна Карина (настоящее имя Ханна Карин Бланке Байер) родилась в Дании. Сначала она выступала в кабаре, а затем начала сниматься в кино. Она сыграла роли в картинах "Женщина есть женщина", "Жить своей жизнью", "Безумный Пьеро" и многих других.