//Культура 13+

18 декабря 2019, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

В уходящем году состоялась первая в стране научная конференция, посвящённая рэпу. О рэпе пишутся бакалаврские дипломы, публикуются статьи в научных журналах.



Рок и рэп – это два разных языка. Язык рок-поэзии – это язык религии, манипулирования словом как символом, поиска его глубоких смыслов. А язык рэп-поэзии – это язык шаманизма. Это не то чтобы использование слова, скорее, использование звука, созвучия, которое вводит человека в состояние транса, что тоже открывает глубины мира. У рэперов чем больше звуковых повторов, тем сильнее шаманский эффект. Эти повторы выполняют ту же функцию, что для шамана заклинание, равно как рэперский музыкальный бит выполняет ритмическую функцию шаманского бубна, а рэперская жестикуляция – функцию шаманского танца. Другое важное качество рэпа заключается в том, что смысловая цельность рэп-композиции – скорее редкость, чем норма. Она как пёстрое одеяло. Или как вращающаяся ручка радиоприёмника, выдающего то одно, то другое. Поток сознания, смысловой хаос. И в этом – образ нашей эпохи. Обилие источников информации и их конкурирование между собой приводят к тому, что информационное пространство перегружено, и никакой нормальный человек не может выделить в нём какие-то устойчивые линии.



Зачастую рэп не претендует на элитарность. Это действительно голос улиц. И если рок-поэзию в своё время назначили быть голосом улиц, использовали её в этом качестве, то рэперы действительно пишут на том языке, на котором сегодня разговаривает значительная часть россиян. Раз уж действительность такова, что без мата о ней не скажешь, то в этом виновата действительность, а не рэперы.



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