Итоги года от Сергея Безрукова

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18 декабря 2019, 13:21 [ «Аргументы Недели», Сергей СЫЧ ]

В преддверии нового года художественный руководитель московского Губернского театра, режиссер Сергей Безруков выпустил премьеру - новый клип на песню «Трудный день», которую он исполняет со своей группой «Крестный папа». Подводя итоги заканчивающегося 2019-го года, актер и отец Сергей Безруков выразил главное пожелание простой и человеческой фразой — «Лишь бы были счастливы дети!». И в этом с ним солидарны все.

Группе «Крестный папа» недавно исполнился год, и клип стал своеобразным подведением итогов и новой вехи в творческой биографии артиста, и насыщенного событиями 2019 года. Съемки в 6 кинопроектах, выпуск трех режиссерских премьер в театре, руководство Московским Губернским театром и двумя фестивалями – вот лишь немногое из прожитого за минувший год. О том, как сохранить себя в сумасшедшем ритме жизни – песня и клип «Трудный день».

Клип получился очень личным: это видео-дневник нескольких дней из жизни артиста. Пожалуй, впервые Сергей Безруков позволил себе показать свою жизнь с той стороны, куда обычно допуска нет: «подсмотреть» за его перемещениями в пространстве на машинах, поездах и самолетах, заглянуть вместе с ним на съемочные площадки, в театральное закулисье, в гримерку и даже домой - в детскую комнату, где играют его дети.







«Год был непростым, прямо скажем – тяжелым, но по-хорошему насыщенным, - делится Сергей Безруков. – У меня было очень много съемок, причем все это были интереснейшие проекты, с прекрасными режиссерами, замечательными партнерами. «Обитель» Александра Велединского, «Мистер Нокаут» Артема Михалкова, «Подольские курсанты», «Учености плоды» Игоря Угольникова, «Оптимисты» Алексея Попогребского. Плюс руководство театром, фестивали, гастроли, репетиции, озвучание, съемки на телевидении… В клипе вы увидите многое из моей повседневной жизни, моего сумасшедшего графика. У меня часто спрашивают: откуда силы на все это? Ответ – в этом видео. Я счастлив, что меня всегда ждут дома. Это – главное. Работа, карьера, будничная суета – это все преходящее. Причем неважно, кто ты – известный артист или просто рядовой менеджер. Семья, любовь, - вот что важно. Жена, дети, - их улыбки, даже на расстоянии, способны снять любую усталость! Главное, чтобы у них все было хорошо. В этом – счастье! Желаю его всем! И с наступающими праздниками!»