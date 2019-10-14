Пятистопный ямб супротив молодёжного сленга

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14 октября 2019, 14:56 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Наталья СПЕКТОРОВА ]

Никакой статики, всё действо – движение. «Комедии пишутся для того, чтоб их играли».

В Волгоградском молодёжном театре премьера сезона – спектакль «Сганарель» по пьесе Жана-Батиста Мольера. Состоялся.

Кто в теме, помнит, что мольеровский «Сганарель» заканчивается хеппиендом - свадьбой молодых хозяев и советом главного героя:

«Отныне, следуя примеру моему,

Всё ясно увидав, не верьте ничему».

В Молодежке режиссер разрешил себе вольность и последние слова «отсебятины» вслед за хеппиендом вложил в уста одного из второстепенных героев:

«Все хорошо, когда б не этот

Проклятый пятистопный ямб».

Помните, когда выполнен последний перевод пьесы? Вот. А в каком веке жил Мольер? Вот именно. И как этот язык донести до вот этой молодёжи, разговаривающей на своём гаджетовом сленге, так, чтобы не пострадал сам Жан-Батист Поклен и его текст?

У Волгоградского Молодежного получилось. Комедия-фарс со всеми штучками площадного театра, – это любимый жанр, который долгие годы эксплуатировал другой волгоградский театр. И сначала показалось, что худрук Молодёжного Владимир Бонадренко взял прежние лекала своего учителя. Но нет, «Сганареля» Бондаренко уступил приглашённому питерскому режиссёру Дмитрию Сарвину, а он вряд ли знаком со сформировавшимся вкусом местной театральной публики.

В постановке нет никаких плоских намёков на толстые актуальные обстоятельства. Одно сплошное весёлое действо. А для этого весьма к месту пришлись молодые актеры театра. Молодость – актёрское счастье, лепящее спектакль. Удачный пластилин, создающий интерактивные элементы, которым смело можно сказать: «Верю!». Одна только «безмолвная сцена», когда зрительницу (безусловно, подсадная актриса, но никто и не скрывает) меняют с главным героем, стоит целой мессы. Подобные интерактивности – как жемчужины, которые нанизываются на протяжении всего действия на нитку, и к концу дополняют платье спектакля милыми бусиками.

Сцена и зал у Молодёжного театра маленькие, но постановщики, хореограф и декоратор выкручиваются почти виртуозно. Никакой статики, всё действо – движение. «Комедии пишутся для того, чтоб их играли». Замечательно и музыкальное сопровождение, когда опять же питерский прекрасный композитор бесстрашно берет себе в напарники Баха, Моцарта, Мендельсона и даже Хачатуряна. Сцена фехтовальной дуэли – это просто «Танец с саблями»!

Из вкусного для молодых девушек-зрительниц – исполнитель роли Лелия Михаил Гордеев. 20% Александра Петрова, 10% Лео ДиКаприо, а остальное – творческая индивидуальность молодого актёра. Для мужчин, помешанных на женщинах-кексах («с изюминкой») – дерзкая Вера Шаркова и её великолепный тембр голоса.

В общем, все выкрутились, как могли. А смогли хорошо. Играют, но не переигрывают. Катарсиса не будет, но его и не заявляли, это про другое. Для хорошего впечатления от спектакля есть и нюдовая лирика и декларация «Свободы, равенства и братства». Улыбнутся умники и умницы. «Отдохнут душой» любители московских антреприз на пару-тройку актеров. Заметить минусы сможет строгий театральный критик. Но эта постановка не для него, а для доброго зрителя, радующегося за успехи Молодёжки.

Начали представление деликатной просьбой выключить мобильные телефоны, представленной нетрадиционно. И понеслось:

https://www.youtube.com/watch?v=UKsoQf4-c3g