Актер скончался на сцене во время спектакля в Казани

В пятницу, 11 октября, стало известно, что актер Казанского театра юного зрителя Арсений Курченков скончался на сцене во время спектакля "Бал.Бесы". Происшествие случилось в минувший четверг.

В Казанском ТЮЗе отметили , что Арсений Курченков умер внезапно, когда исполнял роль Степана Трофимовича Верховенского. Ему было 42 года. Подчеркивается, что артисты смогли доиграть спектакль, несмотря на трагедию.