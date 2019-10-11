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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Культура 13+

Актер скончался на сцене во время спектакля в Казани

, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

Актер скончался на сцене во время спектакля в Казани
фото: pixabay.com
В пятницу, 11 октября, стало известно, что актер Казанского театра юного зрителя Арсений Курченков скончался на сцене во время спектакля "Бал.Бесы". Происшествие случилось в минувший четверг.
 
В Казанском ТЮЗе отметили, что Арсений Курченков умер внезапно, когда исполнял роль Степана Трофимовича Верховенского. Ему было 42 года. Подчеркивается, что артисты смогли доиграть спектакль, несмотря на трагедию. 
 
Отмечается, что Арсений Курченков являлся выпускником Казанского театрального училища, Заслуженным артистом республики Татарстан. Он играл в театрах Самары, а также служил на сцене Казанского ТЮЗа. Кроме того, он писал и исполнял собственные песни.
 
 
 
 
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Публикация от Арсений Курченков (@a.kurchenkov)3 Авг 2019 в 12:17 PDT

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