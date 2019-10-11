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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Культура 13+

Умерла актриса Надежда Каратаева

, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]

Умерла актриса Надежда Каратаева
mironov-theatre.ru

Умерла советская и российская актриса театра и кино Надежда Каратаева. Каратаевой было 95 лет. Надежда Коротаева - вдова знаменитого актера Анатолия Папанова, мама актрисы Елены Папановой.

О кончине актрисы сообщила дочь. Надежда Юрьевна была госпитализирована в одну из московских клиник. Она находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Умерла 10 октября в реанимации, сообщает "Интерфакс" со слов дочери.

Надежда Юрьевна Каратаева родилась 25 января 1924 года в Москве. В 1941 году поступила на актерский факультет ГИТИСа. В вузе они познакомились с Анатолием Папановым. В мае 1945 года Папаеов и Каратаева поженилась.

Актеры играли в Московском драматическом театре Сатиры. Каратаева играла в спектаклях: «Не ваше дело!», «Квадратура круга», «Подруги», «Женитьба Фигаро», «Ревизор», «Старая дева», «Восемь любящих женщин». 
Надежда Юрьевна рабтала в театре с 1950 года по 2014 год.  Снялась в фильмах: "Сделано в СССР", "Совесть", "Личное счастье", "Время собирать камни" и других.

Анатолий Папанов умер в 1987 году.

ИЧ

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