Певцов показал редкие снимки с Марком Захаровым

//Культура 13+

7 октября 2019, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото:Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Известный российский актёр Дмитрий Певцов поделился с поклонниками редкими архивными снимками с режиссёром Марком Захаровым. Художественный руководитель театра "Ленком" умер 28 сентября в возрасте 85 лет.

"ЗАХАРОВ М. А. ДЕВЯТЬ ДНЕЙ. Уже исторические фото...", - написал Певцов в Instagram.

На фотографиях можно увидеть режиссёра в повседневной жизни во время посиделок с коллегами или на сцене театра "Ленком". Снимки отличаются своей естественностью и простотой, пишет teleprogramma.pro.

Певцов также привёл слова Николая Гоголя в память о культурном деятеле: "Любовь Божия так безгранично безмерна к людям, что если бы мы прозревали поглубже в смысл всех совершающихся с нами событий, то, вероятно, вся жизнь наша обратилась бы в одни слезы благодарности".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov)6 Окт 2019 в 4:34 PDT