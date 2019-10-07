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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Культура 13+

Певцов показал редкие снимки с Марком Захаровым

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Певцов показал редкие снимки с Марком Захаровым
фото:Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Известный российский актёр Дмитрий Певцов поделился с поклонниками редкими архивными снимками с режиссёром Марком Захаровым. Художественный руководитель театра "Ленком" умер 28 сентября в возрасте 85 лет.

"ЗАХАРОВ М. А. ДЕВЯТЬ ДНЕЙ. Уже исторические фото...", - написал Певцов в Instagram.

На фотографиях можно увидеть режиссёра в повседневной жизни во время посиделок с коллегами или на сцене театра "Ленком". Снимки отличаются своей естественностью и простотой, пишет teleprogramma.pro.

Певцов также привёл слова Николая Гоголя в память о культурном деятеле: "Любовь Божия так безгранично безмерна к людям, что если бы мы прозревали поглубже в смысл всех совершающихся с нами событий, то, вероятно, вся жизнь наша обратилась бы в одни слезы благодарности".

 
 
 
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Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov)6 Окт 2019 в 4:34 PDT

БА

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