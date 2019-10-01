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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Культура 13+

Мартин рассказал, почему не сняли еще несколько сезонов «Игры престолов»

, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Писатель-фантаст Джордж Мартин признался, что популярный во всём мире сериал «Игра престолов», снятый по мотивам его книг, мог быть продлён еще на несколько сезонов.

Мартин рассказал, что разногласия со сценаристами привели к тому, что заключительная серия сериала получилась вовсе не такая, какой её задумывал автор. Также он отметил, что из-за целей студии пришлось изменить или вовсе отказаться от некоторых сюжетных линий, передаёт РИА Новости.

«Иногда творческие взгляды могут не совпадать, что приводит к большому количеству конфликтов. Последняя серия была не совсем верной. Если бы продюсеры прислушались ко мне, то у шоу могло быть еще пять сезонов», - рассказал писатель.

АБ

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