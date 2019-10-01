У дочери Марка Захарова случилась истерика на церемонии прощания с отцом

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1 октября 2019, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

Во вторник, 1 октября, в театре "Ленком" проходит церемония прощания с известным российским режиссёром и худруком театра Марком Захаровым. С деятелем культуры пришли проститься близкие люди и многочисленные поклонники.

Единственная дочь Марка Захарова Александра не смогла держать себя в руках на церемонии. У актрисы началась настоящая истерика. Александра начала громко рыдать около гроба отца и не могла остановиться, пишет teleprogramma.pro.

Наследницу режиссёра специально посадили подальше от глаз журналистов, чтобы нельзя было сфотографировать лицо актрисы.

"Он завещал всем нам, что нужно делать с театром. Все пожелания он передал своей дочери Александре Марковне. Мы со своей стороны постараемся сделать все от нас возможное, чтобы ему не было за нас стыдно", - рассказал на прощании директор "Ленкома" Марк Варшавер.