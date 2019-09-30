Спустя 15 лет Петербург вспомнил своего великого гражданина Бориса Штоколова

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30 сентября 2019, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]

Спустя 15 лет власти Санкт-Петербурга всё-таки решили увековечить память народного артиста СССР Бориса Тимофеевича Штоколова. На доме, где он жил, открыта мемориальная доска.



Как вспоминает тележурналист Андрей Караулов на своей странице в Facebook, Олег Попцов, находящийся сегодня в больнице, Борис Тимофеевич и Караулов поздравляли в декабре 2004 года Николая Алексеевича Сличенко с юбилеем. Торжество проходило в «Ромэне» и Караулов со Штоколовым спели дурачась на два голоса потрясающую русскую песню «Липу вековую», так редко исполняемую сегодня.



Это был первый случай, когда Караулов пел с великими. Позже, так же дурачась, ему случится петь с Николаем Сличенко, с Нестеренко, с Паатой Бурчуладзе, с Владимиром Моториным, с Николаем Путилиным, Герардом Васильевым. Но тогда, в тот декабрьский вечер, Караулов с Борисом Тимофеевичем просто хотели поздравить друга. "Накануне вечером, у меня дома была репетиция. В тот вечер, в «Ромэне», мы хотели подарить Николаю Алексеевичу и Тамиле, его супруге, наши сердца. Мы хотели подарить настроение", - вспоминает Караулов.



Самое невероятное, что «Липу вековую» тележурналист учил по пластинке Бориса Штоколова! Он очень волновался. Но как волновался Борис Тимофеевич, который уже лет 10 не выступал в Москве. Жаловался, что Мариинский театр о нём забыл и что Гергиев, скорее всего, не даст отметить ему на сцене Мариинки свой юбилей. Там, за кулисами, перед самым выступлением, Кобзон предложил отметить юбилей Штоколова в Москве. Тогдашний вице-мэр Москвы Людмила Швецова сказала, что городские власти помогут с арендой концертного зала «Россия», Олег Попцов обещал, что ТВЦ снимет этот вечер, разумеется, бесплатно. Иосиф Кобзон добавил, что договорится с оркестром Осипова и ансамблем МВД, которые бесплатно примут участие в юбилейных торжествах.



"Штоколов так разволновался, что когда мы вышли на сцену и стали по очереди петь, он, неожиданно, забыл четвёртый куплет - он! - человек, возродивший эту песню из небытия. Исполнявший её так же грандиозно, как он, Штоколов, пел «Ямщик, не гони лошадей!» А ещё он хотел подарить Сличенко рисунок великого Сурикова и - забыл его дома. Через 5 лет я выполнил его волю. Вышел на сцену «Ромэна» и подарил рисунок Сурикова нашему другу - Сличенко. Зал встал. Николай Алексеевич расплакался. Да и я еле сдержал слезы. Хотя потом - вот ведь наглость! - спел для Сличенко вместе с артистами театра «Ромен» «Не вечернюю», - говорит Караулов.



На следующей неделе на портале «Караулов лайф» будет представлено предсмертное интервью Бориса Штоколова в программе «Русский век», которую когда-то вёл Караулов и которую закрыл Леонид Парфёнов, хотя она просуществовала целый год. За восемь дней до смерти Штоколова состоялось интервью. "Моя помощница Олеся проводила Штоколова на вокзал, посадила в вагон. Борис Тимофеевич обнял Олесю, сказал много добрых и хороших слов. И добавил «Все нервы ходуном ходят. Я сейчас наверное развяжу». Нет не развязал. Не пил и не развязал. А может быть... если бы нервы отпустили - был жив", - пишет Караулов.



Этот вечер и возможность отпраздновать юбилей в Москве так разволновали его, что он, конечно, в поезде не уснул... И умер. Через три дня - первый приступ. Ещё через несколько дней второй приступ и смерть. Борис Тимофеевич умер в обычной районной больнице. И похоронить его должны были бы на обычном кладбище. Тогда Караулов с трудом нашёл во время зимних праздников губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко, и она всё сделала в лучшем виде.



Штоколова действительно провожал весь город. Тут и театр вспомнил о своём великом певце. "Но больше всего поразило вот что: когда все организационные процессы были завершены, мне позвонила Валентина Ивановна и сказала: «Знаешь что страшно? Мне мои помощники докладывают, что происходит в городе каждые 4 часа. Уже 2 дня прошло и никто из них не сказал, что в Питере умер его великий гражданин...» Эти слова меня поразили: с такой болью. Неужели Валентина Ивановна только от меня узнала о смерти Штоколова? Да. Да! А так бы и не узнала, наверное...", - вспоминает Андрей Караулов.