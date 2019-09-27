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27 сентября 2019, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта ТЮЗа

Актер Андрей Семенов умер на 58-м году жизни. Андрей Семенов служил в Театре юного зрителя (ТЮЗ) в Калуге. Актер скончался в четверг, 26 сентября, прямо на работе. Во время антракта на спектакле «Очень простая история» у 57-летнего мужчины оторвался тромб.

Прибывшие в театр по вызову врачи скорой помощи не успели спасти актера, - пишет информационный портал Kaluga News.

Андрей Семенов начал работать в калужском ТЮЗе в 1992 году. Его первой ролью стала роль в постановке «Женитьба» по Гоголю.

В театре актер сыграл более 30 ролей. Калужским театралам Семенов запомнился по ролям в спектаклях «Театральный романс» и «Очень простая историяи» и «Будь здоров, школяр!»

В постановке «Очень простая история» Семенов играл роль Ангела.