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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Культура 13+

«Детская международная филармония» открывает второй сезон

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве, Большом концертном зале Театра имени Людмилы Рюминой 28 сентября в 16.00 состоится праздник искусств, в котором примут участие юные звезды. Это солисты и инструментальные ансамбли, цирковые артисты, танцевальные коллективы, вокалисты. Песня и танец, инструментальное исполнительство и цирковое искусство объединятся в фестивальной концертной программе. Этим концертом будет торжественно открыт второй сезон «Детской международной филармонии».

В этот вечер на сцену выйдут Екатерина Найденова (флейта), Маша Головченко (саксофон), Мария Калениченко/Литва (фортепиано), Грант Башмет (скрипка), Диана Седова (арфа), Ильяс Невретдинов (труба), Арсений Брюховецкий (ксилофон). Состоится первое исполнение нового
произведения юного композитора Альбины Кудояровой.

«Детская международная филармония» открывает второй сезон
Еще одна премьера - песня «Butterflies». Это современная обработка музыкальной темы Брамса в исполнении Ники Усовой. Еще один сюрприз - знакомство с совершенно новым эстрадным дуэтом «Облака» - Ника Усова и Фёдор Якубов.Такая разнообразная программа интересна как профессионалам, так и любителям музыки. Это уникальная возможность познакомить юных зрителей с музыкой, музыкальными инструментами.

Юные солисты «Детской международной филармонии» - ведущие артисты следующего поколения. Скоро они будут блистать на российских и зарубежных профессиональных концертных сценах мира и стоит запомнить эти имена! С детства выбрав музыкальное искусство, активно гастролирующие юные профессионалы, уверенно завоёвывают сердца зрителей и являются постоянными участники международных фестивалей, победителями многочисленных зарубежных международных конкурсов...

«Детская международная филармония» открывает второй сезон

Гостями праздника открытия «Международной Детской филармонии»станут грузинский ансамбль песни и танца «Сихарули», юные артисты циркового искусства «Дети Олимпа», ансамбль танца народов мира «Солнцецвет», струнный ансамбль «Шапоринские звездочки», фортепианный дуэт Ева и Диана Мелконян, Григорий Карпушев (бас). Квартет легендарного камерного оркестра «Солисты Москвы и Ксения Башмет примут участие в концерте и поддержат юных музыкантов.


«Детская международная филармония» открывает второй сезон

ГА

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