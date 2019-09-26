«Детская международная филармония» открывает второй сезон

//Культура 13+

26 сентября 2019, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве, Большом концертном зале Театра имени Людмилы Рюминой 28 сентября в 16.00 состоится праздник искусств, в котором примут участие юные звезды. Это солисты и инструментальные ансамбли, цирковые артисты, танцевальные коллективы, вокалисты. Песня и танец, инструментальное исполнительство и цирковое искусство объединятся в фестивальной концертной программе. Этим концертом будет торжественно открыт второй сезон «Детской международной филармонии».

В этот вечер на сцену выйдут Екатерина Найденова (флейта), Маша Головченко (саксофон), Мария Калениченко/Литва (фортепиано), Грант Башмет (скрипка), Диана Седова (арфа), Ильяс Невретдинов (труба), Арсений Брюховецкий (ксилофон). Состоится первое исполнение нового

произведения юного композитора Альбины Кудояровой.







Еще одна премьера - песня «Butterflies». Это современная обработка музыкальной темы Брамса в исполнении Ники Усовой. Еще один сюрприз - знакомство с совершенно новым эстрадным дуэтом «Облака» - Ника Усова и Фёдор Якубов.Такая разнообразная программа интересна как профессионалам, так и любителям музыки. Это уникальная возможность познакомить юных зрителей с музыкой, музыкальными инструментами.

Юные солисты «Детской международной филармонии» - ведущие артисты следующего поколения. Скоро они будут блистать на российских и зарубежных профессиональных концертных сценах мира и стоит запомнить эти имена! С детства выбрав музыкальное искусство, активно гастролирующие юные профессионалы, уверенно завоёвывают сердца зрителей и являются постоянными участники международных фестивалей, победителями многочисленных зарубежных международных конкурсов...









Гостями праздника открытия «Международной Детской филармонии»станут грузинский ансамбль песни и танца «Сихарули», юные артисты циркового искусства «Дети Олимпа», ансамбль танца народов мира «Солнцецвет», струнный ансамбль «Шапоринские звездочки», фортепианный дуэт Ева и Диана Мелконян, Григорий Карпушев (бас). Квартет легендарного камерного оркестра «Солисты Москвы и Ксения Башмет примут участие в концерте и поддержат юных музыкантов.











