Премия «Эмми» порадовала фанатов «Игры Престолов» и «Чернобыля»

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24 сентября 2019, 11:34 [«Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

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В ночь с 22 на 23 сентября прошла церемония вручения премии «Эмми», которая считается телевизионным эквивалентом «Оскара». В последние годы, с ростом популярности сериалов, как масштабного явления киноиндустрии, «Эмми» стала восприниматься намного серьезнее, чем раньше.

Итак, награда, которую вручали за успешное развитие телевизионного контента, поглотив растущую популярность стриминговых сервисов, таких как Amediateka, начинает составлять конкуренцию «Оскару». Уже сейчас это по крайней мере говорит о том, что наступила новая эпоха кинопроизводства, в которой сериалы перестают восприниматься, исключительно как развлекательный продукт, созданный, чтобы весело провести время и отдохнуть. Сериалы становятся самостоятельными художественными произведениями.

Примером такому отношению может послужить «Чернобыль», многосерийный фильм, выпущенный американской телевизионной сетью HBO в мае 2019 года. Мини-сериал произвёл фурор, в том числе и в России. Многие до сих пор спорят, насколько достоверно на экране были отображены реальные события катастрофы на Чернобыльской АЭС. Однако, тем не менее, продукт получился качественный и заслужил высокие оценки как критиков, так и, что не менее важно, зрителей. «Фильм сделан мастерски. Но ожидаемой "красной клюквы" там нет. В целом фильм сделан с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже», - такие слова Владимира Мединского, министра культуры РФ, приводит «Интерфакс».

«Чернобыль», ставший самым популярным сериалом на кинопортале IMDb, забрал на «Эмми» три награды: за режиссуру мини-сериала, сценарий мини-сериала и как самый лучший мини-сериал. Это в очередной раз подтвердило заслуги авторов в области кинопроизводства, что, на самом деле, было ожидаемо: поклонники были уверены, что эти награды заберёт именно «Чернобыль».

Не удивило никого и то, что 12 статуэток забрала «Игра Престолов», в том числе и главную, как лучший драматический сериал. Фильм, между прочим, дважды побил рекорд: сначала его номинировали на 32 награды, а потом вручили 12. Зрители считают, что так жюри премии «Эмми» решило попрощаться с грандиозным проектом, последний сезон которого вышел этой весной. Один из актёров сериала, кстати, невольно повысил возрастной рейтинг трансляции церемонии, употребив нецензурное слово. Им оказался Питер Динклэйдж, сыгравший Тириона Ланнистера, за эту роль он получает награду уже в четвёртый раз. Посвящая фрагмент своей речи создателям проекта, актёр употребил выражение motherfucking people. «Это были десять лет, полные труда, и десять с самыми невероятными, талантливыми и смешными ублюдками, с которыми мне посчастливилось работать», - так высказался Питер. Этим резким словосочетанием Динклэйдж хотел только усилить свою благодарность, совершенно забыв о том, что организаторы церемонии запрещают участникам выражаться на сцене. Несмотря на это, сидевшие в зале зрители только развеселились.

Откровением церемонии для многих стал комедийный многосерийный фильм «Дрянь». Фиби Уоллер-Бридж побывала из-за него на сцене трижды: она получила статуэтку за лучший комедийный сериал, сценарий и лучшую комедийную роль. Все потому, что она написала сценарий «Дряни», спродюсировала создание проекта и сыграла в нем главную героиню.

Награду за лучшую мужскую роль получил открытый гей Билли Портер за звёздную игру в фильме «Поза». Это первый случай в истории «Эмми», когда такая награда достаётся темнокожему мужчине с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Скорее всего, жюри заподозрят в желании очередной раз угодить меньшинствам и проявить толерантность, как это уже было с «недостаточно чёрным Оскаром». Однако хочется надеяться на беспристрастность критиков и судей, которые наградили Портера исключительно за талант. Лучшая женская роль – Джуди Комер (сериал «Убивая Еву»). Награду за лучший телефильм забрали создатели интерактивного проекта «Чёрное зеркало: Брандашмыг».