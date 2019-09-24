85-летнюю Софи Лорен раскритиковали из-за небрежного макияжа

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24 сентября 2019, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anita Bugge/imago stock&people

Всемирно известную актрису Софи Лорен, которой 20 сентября исполнилось 85 лет, раскритиковали за небрежный макияж. После своего дня рождения итальянская звезда появилась на официальном мероприятии.

Софи Лорен попала в объективы фотографов во время одной из церемоний в рамках Недели моды в Милане. Актриса была одета в длинное черное платье с открытыми плечами, подчеркивающее ее стройную фигуру. Образ звезда дополнила крупным бриллиантовым колье и большими серьгами. Артистка завила волосы и сделала свой фирменный макияж с длинными "стрелками" и пышными ресницами. Многим, однако, показалось, что косметика нанесена на лицо Софи небрежно и поинтересовались, почему Лорен не обратилась к профессиональным визажистам.

Поклонники Софи Лорен встали на ее защиту, отметив, что она является актрисой старой закалки, которая привыкла все делать сама при необходимости. Фанаты убеждены, что для своего возраста итальянская звезда выглядит превосходно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ｑｕｅｌｌｅ Ｂｅａｕｔé (@quelle.beaute)22 Сен 2019 в 12:56 PDT