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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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"Мы не вернем этого человека", - Михаил Шуфутинский отреагировал на раскрытие дела Круга

23 сентября 2019, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный российский музыкант Михаил Шуфутинский прокомментировал сообщение об окончании расследования по делу убийства великого шансонье Михаила Круга спустя 17 лет после происшествия.

Грабитель предоставил подробности убийства Михаила Круга

Грабитель предоставил подробности убийства Михаила Круга

"Я могу высказать свои сожаления по поводу того, что наша страна потеряла много лет назад прекрасного человека, замечательного любимца всей страны. Очень жаль, что столько времени длилось следствие и не могли найти виновных", - передаёт слова исполнителя РЕН ТВ.

Шуфутинский отметил, что хоть расследование и закончилось, убийца найден, но всё равно Россия, в том числе фанаты Михаила Круга, не смогут его вернуть.

" ... все равно мы не вернем этого человека, и нам очень жаль", - заключил артист.

Ранее сообщалось, что в Следственном комитете Российской Федерации назвали имя предполагаемого убийцы Михаила Круга. Исполнителя застрелил член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов.

БА

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