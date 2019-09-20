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//Культура 13+

Ушла из жизни народная артистка СССР Ирина Богачева

20 сентября 2019, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В пятницу, 20 сентября, стало известно, что в Петербурге ушла из жизни народная артистка СССР Ирина Богачева. Соответствующую информацию предоставила сегодня Санкт-Петербургская консерватория.

Почетный гражданин Санкт-Петербурга, профессор, завкафедрой сольного пения консерватории Ирина Петровна Богачева скончалась в минувший четверг на 81-м году жизни, передает RT. Информация о времени и месте прощания с оперной певицей будет объявлена позднее.

Богачева вела активную концертную деятельность, много пела с оркестром и фортепианным сопровождением. В 1968—1969 годах она стажировалась в миланском театре "Ла Скала".

ЕТ

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