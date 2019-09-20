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20 сентября 2019, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pascal Potier/ZUMAPRESS.com

В минувший четверг, 19 сентября, стало известно, что во Франции скончался актер, сыгравший в известном фильме "Игрушка". Согласно последней информации, речь идет об артисте по имени Шарль Жерар.

Звезда французского кинематографа скончался в больнице Парижа. Жерару, который имел армянское происхождение, было 92 года, передает сегодня портал "Свободная пресса".

Шарль Жерар стал любимцем зрителей во всем мире после того, как сыграл запоминающиеся роли второго плана в картинах "Чудовище" Клода Зизи, "Игрушка" Франсиса Вебера, а также "Мужчина и женщина: 20 лет спустя" легендарного режиссера Клода Лелюша.