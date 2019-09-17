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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Культура 13+

Алентова объяснила, почему отказалась сниматься в фильме мужа "Любовь и голуби"

17 сентября 2019, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Alexander Keltik/Russian Lookm
фото: Alexander Keltik/Russian Lookm

Актриса Вера Алентова рассказала, почему отказалась сниматься в фильме своего мужа Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Роль, которую предлагали ей, впоследствии досталась Людмиле Гурченко.

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Оказалось, что Алентовой в тот же момент поступило предложение сыграть в картине "Время желаний" режиссера Юлия Райзмана. Вера Валентиновна решила не играть в фильме супруга и призналась, что никогда не жалела об этом. По ее словам, работа с Райзманом было для нее "чистым счастьем", передает teleprogramma.pro.

Вера Алентова также сообщила, что в ее жизни бывали ситуации, когда Владимир Меньшов говорил, что ей обязательно надо сниматься в той или иной картине, но она отказывалась, сообщает "Комсомольская правда".

ЕТ

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